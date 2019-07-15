24 لاعباً يُدشنون معسكر الأبيض بالنمسا

المصدر: النمسا - البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي المقام في مدينة سالزبروغ النمساوية في أولى محطات الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها بعد غد في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور مسؤولي الاتحاد القاري وممثلي المنتخبات المشاركة، حيث سيُمثل اتحاد الإمارات لكرة القدم في مراسم سحب القرعة هشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة، وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق عن آلية سحب قرعة الدور الثاني من التصفيات التي ستشهد مشاركة 40 منتخباً سيتم توزيعها على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 ولغاية 9 يونيو 2020.

وسيكون منتخبنا الوطني على رأس مجموعة لوجوده ضمن المستوى الأول بعد أن حافظ على مركزه 67 عالمياً والسادس آسيوياً حسب التصنيف الأخير للفيفا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخباً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

قائمة

تشهد قائمة منتخبنا الوطني تواجد 24 لاعباً قام المدير الفني فان مارفيك باختيارهم للمعسكر الذي سيستمر حتى 22 الجاري وهم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، محمد العطاس (الجزيرة)، خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم، بندر الأحبابي، محمد علي شاكر (العين)، حبيب الفردان، طارق أحمد، محمد العكبري (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) الحسن صالح، عادل الحوسني، ماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) فهد الظنحاني، حسن المحرمي (بني ياس)، فيما غاب عمر عبدالرحمن لاعب نادي الهلال السعودي لوجوده في معسكر فريقه، وعلي مبخوت لظروف خاصة وزايد العامري. وتخلو القائمة من لاعبي نادي الوحدة الذي يستعد لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 يوم 5 و12 أغسطس المقبل.

تدريبات

وأدى الأبيض حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية، حيث شهدت الفترة الصباحية أداء تدريبات خفيفة في صالة الجيمنازيوم التابعة للفندق والجري في المنطقة المقابلة للفندق، فيما شهدت الفترة المسائية والتي أقيمت في أحد الملاعب المخصصة لتدريبات الأبيض بعض التدريبات الخاصة بالجانب البدني، وسبق ذلك إجراء فحص الطول والوزن لكافة اللاعبين.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني وصلت إلى سالزبورغ أمس في وقت متأخر بعد أن غادرت مطار دبي عصراً باتجاه مدينة ميونيخ الألمانية في رحلة استغرقت قرابة 6 ساعات بعدها التوجه إلى مقر المعسكر في سالزبروغ عبر الحافلة في رحلة استغرقت قرابة 3 ساعات، وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة فان مارفيك على عقد اجتماع مع اللاعبين في دبي بحضور الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مشرف المنتخب وإسماعيل راشد مدير المنتخب وكافة أعضاء المنتخب، حيث أكد مارفيك للاعبين أهمية المعسكر الحالي الذي يُعتبر الأول تحت قيادته بعد أن تعاقد معه اتحاد كرة القدم مارس الماضي، مشيراً إلى أن تواجده مع الأبيض يحمل تحديات وأهدافاً واضحة تتمثل في التأهل إلى مونديال 2022 وهو الأمر الذي يتطلب عملاً كبيراً وجاداً من الجميع.

انطلاقة

من جهته، أكد الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مشرف المنتخب أهمية معسكر النمسا الذي يُمثل الانطلاقة الجادة نحو التحضير للتصفيات التي ستنطلق اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، مرحباً بالوجوه الجديدة والعناصر الشابة التي تم ضمها إلى المنتخب، مؤكداً ثقته في المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل مشرق، وقدرتها على تقديم الإضافة المطلوبة في المرحلة المقبلة.

وعن وجود معسكر المنتخبين الأول والأولمبي في ذات المكان، أكد أن تواجدهما معاً في مكان واحد سيمكن الجهاز الفني للأبيض من متابعة مستوى لاعبي الأولمبي والتعرف إلى قدراتهم عن قرب، موضحاً أن المعسكر المقبل للأبيض سيقام من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر، وستشهد إعلان القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي 5 و10 سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد مكان المعسكر فور معرفة نتائج القرعة.