الإمبراطور يبدأ استعدادت الموسم الجديد اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

يبدأ نادي الوصل اليوم المرحلة الأولى من الإعداد للموسم المقبل، التي تتضمن فترة التجمع الداخلي بمقر النادي في زعبيل وإجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين، وذلك ابتداء من اليوم، وعقب إجراء الفحوصات والقياسات والتدريبات التأهيلية، والتي تستمر لمدة أسبوع، يسافر الفريق إلى النمسا 22 الجاري، حيث يقيم معسكره الخارجي، الذي يستمر 27 يوماً يتخللها إقامة عدد من المباريات التجريبية، قبل العودة إلى دبي يوم 18 أغسطس المقبل.

وعقب العودة من النمسا يبدأ فريق الوصل المرحلة الثالثة من برنامج إعداده، والتي تستمر حتى موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019 -2020 والمقرر انطلاقتها ببطولة كأس الخليج العربي في 22 أغسطس، والتي سوف تسبق انطلاق أولى جولات دوري الخليج العربي في 19 سبتمبر المقبل.

ويأمل الإمبراطور تحت قيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب إلى العودة بقوة إلى صراع الكبار، خاصة عقب الصفقات المدوية التي قام بها النادي في الأسابيع الماضية والتي أعطت دفعة قوية للفريق المتعطش للعودة إلى منصات التتويج، إذ تعاقد الإمبراطور خلال «ميركاتو الصيف» مع كل من: البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، والبرازيلي لوكاس غالفاو من إنغولشتات الألماني، والغاني بشير الحسن في صفقة انتقال حر، وحبوش صالح قادماً من نادي بني ياس، والأرجنتيني خواكين بيريز، قادماً من نادي ديفينسا الأرجنتيني، ولاعب الوسط عبد الرحمن أحمد المهري، قادماً من نادي عجمان، بينما من المنتظر الإعلان عن صفقة انضمام النجم الإكوادوري فرناندو غايبور المعار من نادي إنديبندينتي الأرجنتيني لموسم واحد.