خورفكان يضم عادل سبيل وينتظر البرازيليين

المصدر: خورفكان - محمد فضل

واصل خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة تحركاته في سوق «الميركاتو» الصيفي.

وتمكن النادي من ضم المدافع الشاب عادل سبيل بعقد يمتد لموسم، بحضور عبد الله عامر الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، الذي رحب باللاعب الجديد متمنياً له ولبقية زملائه في الفريق التوفيق خلال الموسم الكروي الجديد، منوهاً الى أن انضمام سبيل يعد مكسباً بلا شك نظراً لإمكاناته الكبيرة.

على جانب آخر، تواصل شركة كرة القدم تفاوضها مع عدد من اللاعبين البرازيليين حيث تم ترشيح اللاعب بسمارك هداف القادسية السعودي لارتداء ألوان الفريق الى جانب مواطنه دودو المتواجد حالياً في خورفكان لإجراء الفحوصات الطبية.

كما عقد مجلس إدارة نادي خورفكان اجتماعه الأول برئاسة سالم محمد النقبي بحضور كافة الأعضاء الجدد الذين تم اختيارهم في أعقاب صدور قرار سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالنادي الى جانب توزيع الحقائب الإدارية وتحديد المهام، واختير إبراهيم الحمادي نائباً للرئيس وعمار علاي أميناً للسر العام، فيما أوكلت مهمة رئاسة اللجنة الإعلامية والناطق الرسمي لفهد بوهندي، وتم اعتماد بدر النقبي لتولي منصب المدير المالي للنادي، وخالد مراد الرئيسي مشرفاً للألعاب الجماعية، فيما أوكلت مهمة الإشراف على الألعاب الفردية لسلطان العبيدلي.