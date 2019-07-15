عجمان يبدأ معسكره في ألمانيا اليوم

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

غادرت ظهر أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان إلى ألمانيا برئاسة الدكتور محمد جبر الشامسي عضو مجلس الإدارة وتضم 30 لاعباً، وذلك ضمن المرحلة الثانية للبرنامج الإعدادي للموسم الكروي 2019-2020 حيث انطلقت المرحلة الأولى في نهاية شهر يونيو بالقلعة البرتقالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال هذه المرحلة التي تنطلق من 15 يوليو وتستمر حتى 30 يوليو عدداً من المباريات الودية ضد فرق محلية بألمانيا ثم تنتقل البعثة إلى جمهورية مصر العربية لتنفيذ المرحلة الثالثة، والتي تنطلق بتاريخ 30 يوليو وتستمر حتى 10 أغسطس ثم تعود بعدها البعثة إلى أرض الوطن.