نادي الفجيرة يختبر عدداً من اللاعبين الأفارقة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يسابق نادي الفجيرة الزمن من أجل ضم عدد من اللاعبين الأجانب، وذلك لإغلاق هذا الملف نهائياً، وسيقوم الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة بتجريب عدد من اللاعبين الأفارقة بغية ضم أفضلهم للتشكيلة حال نجاحهم في الاختبارات.

وأكد ناصر اليماحي رئيس مجلس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة توجه لاعبي الفريق الأول لمعسكر التشيك يوم 18 الجاري، وحتى التاسع من أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن إعداد الفريق الداخلي سيستمر حتى موعد السفر.

وأشار اليماحي إلى أن اللاعبين عاهدوا مجلس الإدارة بالاستفادة من فترات الإعداد لتحقيق تطلعات الجماهير الفجراوية.

يذكر أن قائمة الفجيرة تضم لاعباً أجنبياً واحداً وهو البرازيلي فيرناندو غابرييل.