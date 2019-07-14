أكاديمية شباب الأهلي تكرم الحاصلين على الثانوية العامة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أقامت أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، حفل تكريم لـ20 لاعباً من فريقي تحت 18 سنة (أ) و(ب)، ممن حصلوا على شـهادة الثانوية العامة عن العام الدراسي 2018 ـ 2019، وذلك في متحف ومكتبة «فزاع الرياضية»، للباحث الرياضي الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية نادي شباب الأهلي وشركة كرة القدم.

وأكد الدكتور موسى عباس، أن هذا التكريم دلالة واضحة على نجاح ما يقدمه النادي وشركة كرة القـــدم من دعم دراســـي ودروس تقوية للاعبين علاوة على المتابعة الميدانية بالمدارس.

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي تحظى به الأكاديمية من شــركة شباب الأهلي لكرة القدم، ومن خليفة سعيد عضو مجلس إدارة النادي، وعبد الكريم الحاج المدير التنفيذي، وعيسى بن سبت المدير الرياضي للنادي، كان له الأثر الواضح في تحقيق الطموحات.