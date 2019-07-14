«الأبيض» والأولمبي إلى النمسا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

غادرت بعثتا منتخبينا الوطني الأول والأولمبي لكرة القدم أمس إلى مدينة سالزبورغ النمساوية، لبدء المعسكر الخارجي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، والممتد حتى يوم 22 يوليو الجاري. وعقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بقيادة الهولندي فان مارفيك، اجتماعاً مع اللاعبين قبل السفر إلى النمسا، وتحدث معهم عن أهمية المعسكر والمرحلة المقبلة من التحضيرات.

ويستعد المنتخب الأول للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، فيما يستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلند مطلع يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، حيث تحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.