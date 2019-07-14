الوصل يواجه ألانيا سبور ويضم المهري

المصدر: دبي - خالد المهيري

يخوض نادي الوصل اختباراً ودياً أمام نادي ألانيا سبور التركي 4 أغسطس المقبل خلال معسكر النمسا، وذلك حسب ما أعلنه النادي التركي أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

الجدير بالذكر أن التجمع الأول لـ«الإمبراطور» ينطلق غداً الإثنين بمقر النادي في زعبيل، بعدها يسافر الفريق إلى النمسا يوم 22 الجاري لإقامة معسكر خارجي ويتضمن عدداً من المباريات الودية، قبل العودة إلى دبي 18 أغسطس للدخول في المرحلة الثالثة من الإعداد قبل انطلاقة الموسم الكروي.

ومن جانب آخر أعلن الإمبراطور رسمياً تعاقده مع لاعب الوسط عبد الرحمن أحمد المهري، قادماً من نادي عجمان.