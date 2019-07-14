21 يوليو موعد تقديم القائمة الآسيوية للوحدة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 21 يوليو الجاري، موعداً نهائياً أمام الوحدة الإماراتي، لتأكيد قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا 2019.

وأوضح الاتحاد أن في منطقة غرب آسيا، تتنافس 8 أندية في دور الــ 16 من أجل حسم بطاقات التأهل للدور ربع النهائي، حيث يتقابل النصر السعودي مع الوحدة، والاتحاد السعودي مع زوباهان الإيراني، وتجري مباراتي الذهاب يوم 5 أغسطس، وبالتالي يتعين على هذه الأندية الأربعة تأكيد قوائمها بحلول 21 يوليو الجاري.

أما أندية الأهلي والهلال السعوديين، والدحيل والسد، فيتوجب تقديم اللائحة النهائية لكل منها بحلول يوم 22 يوليو الجاري، أي قبل 15 يوماً على مباراتي الذهاب يوم 6 أغسطس المقبل.