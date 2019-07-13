تحديد 18 يوليو لاستلام المذاكرات الختامية في استئناف "الغمزة"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حددت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم يوم 18 يوليو الجاري، لاستلام المذكرات الختامية لأطراف شكوى نادي الإمارات في قضية "الغمزة".

وجاء قرار اللجنة في اجتماعها مساء اليوم، للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الإمارات، ضد قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برفض شكوى النادي.

واتخذت لجنة الاستئناف قرارها بعد الاستماع إلى كل من الحارس ماجد ناصر والبرازيلي لوفانور لاعبي شباب الأهلي، وجابرييل لاعب فريق نادي الإمارات.

وكان نادي الإمارات قد خسر 1-2 أمام ضيفه الشارقة، فيما فاز الفجيرة على مستضيفه شباب الأهلي 3-1، وكان الإمارات يحتاج إلى الفوز للبقاء في دوري الخليج العربي.