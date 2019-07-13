بعثتا المنتخبين الأول والأولمبي تغادران إلى معسكر النمسا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

غادرت بعثتا منتخبينا الوطني الأول والأولمبي لكرة القدم، إلى مدينة سالزبورغ النمساوية، لبدء المعسكر الخارجي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، والممتد حتى يوم 22 يوليو الجاري.

وعقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بقيادة الهولندي فان مارفيك، اجتماعاً مع اللاعبين قبل السفر إلى النمسا، وتحدث معهم عن أهمية المعسكر والمرحلة المقبلة من التحضيرات.

ويستعد المنتخب الأول للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، فيما يستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلند مطلع يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، حيث تحصل المنتخبات الثلاث الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.

وخلت قائمة المنتخبين في المعسكر الخارجي، من لاعبي نادي الوحدة الذين يستعدون لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 يومي 5 و12 أغسطس المقبل، أمام النصر السعودي.

وتضم قائمة المنتخب الأول اللاعبين عمر عبد الرحمن (الهلال السعودي)، علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، زايد العامري ومحمد العطاس (الجزيرة)، خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم، محمد علي شاكر وبندر الإحبابي (العين)، حبيب الفردان، طارق أحمد ومحمد العكبري (النصر)، علي صالح وعلي سالمين (الوصل)، الحسن صالح، عادل الحوسني وماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي وأحمد خليل (شباب الأهلي)، فهد الظنحاني وحسن المحرمي (بني ياس).

فيما تضم قائمة المنتخب الأولمبي اللاعبين خالد محمد البلوشي، سعيد جمعة السعدي وفلاح وليد الجنيبي (العين)، عبد الرحمن عبد الله العامري (الجزيرة)، جاسم يعقوب البلوشي وسعيد علي سويدان (النصر)، عبد الله جاسم علي وفارس خليل المرزوقي (الوصل)، خالد عبد الرحمن البلوشي (بني ياس)، يعقوب يوسف آل علي (الإمارات)، ماجد راشد المحرزي وأحمد عامر النقبي (اتحاد كلباء)، خلفان حسن النوبي، عبد العزيز سالم الكعبي، أحمد عبد الله جميل وحارب عبد الله سهيل (شباب الأهلي)، حمود محمد إبراهيم، عبد الله ناصر المازمي وأحمد إبراهيم سرور (الشارقة)، علي عيد غميل (دينامو زغرب الكرواتي).