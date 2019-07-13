بعثة شباب الأهلي تطير إلى سلوفاكيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، اليوم السبت، إلى سلوفاكيا، لبدء المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي تحضيراً للموسم المقبل الذي ينافس فيه «فرسان دبي»، على البطولات المحلية الأربع، إلى جانب المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020. ينتظر أن تضم قائمة البعثة، كل اللاعبين الذين خضعوا للفحص الطبي في الأيام الثلاثة الماضية خلال المعسكر الداخلي، ومن بينهم عبد العزيز صنقور، العائد من غياب طويل، بسبب إجراء جراحة لعلاج إصابة تعرض لها في انطلاقة الموسم الماضي.

فيما لم تستقر إدارة النادي أو الجهاز الفني على المحترفين الأجانب، باستثناء البرازيلي لوفانور، ولا تزال إدارة النادي تواصل المفاوضات مع عدد من اللاعبين الأجانب، وفي مقدمتهم البرازيلي كارلوس إداوردو لاعب الهلال السعودي، مع إمكانية إبقاء الأرجنتيني ماورو دياز، بعدما كان مرشحاً للرحيل عن الفريق، وذلك إذا لم تجد الإدارة لاعباً قادراً على تقديم المستوى المنشود وبما يخدم مصلحة وطريقة أداء شباب الأهلي على أرض الملعب.

ولم يجر شباب الأهلي أي صفقات على صعيد اللاعبين المواطنين، واكتفى بالتجديد مع عدد من اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء، ثقة في قدرة اللاعبين الحاليين بالفريق، وأنهم الأفضل على مستوى الدولة حالياً، خاصة بعدما تمكنوا في الموسم الماضي، ورغم البداية غير الجيدة، من الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وإنهاء دوري الخليج العربي في المركز الثاني.

الجدير بالذكر، أن شباب الأهلي سيبدأ الموسم المقبل، بلقاء مستضيفه العين على ملعب استاد هزاع بن زايد يوم 23 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، قبل أن يلتقي الشارقة بطل دوري الخليج العربي، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، على كأس سوبر الخليج العربي يوم 14 سبتمبر، ويحل بعدها ضيفاً على حتا يوم 19 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين.