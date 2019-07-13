الدرمكي: دعم ورعاية هزاع بن زايد دافع مهم لتحقيق الأهداف

المصدر: العين - طلحة عبدالله

قال الدكتور مطر راشد الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، إن الرعاية السامية والدعم السخي والاهتمام الكبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، يعتبر دافعاً مهماً للجميع على تحقيق الأهداف الكبيرة، وأكد في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي، ثقته وأخوانه أعضاء مجلس الإدارة في جميع عناصر الفريق في مقدرة العين على تقديم المستوى المشرف خلال رحلة التحدي الخاصة بالدفاع عن شعار الكيان العيناوي الشامخ بالقيم والمبادئ سعياً لتحقيق النتائج القوية وتعزيز رصيد بطولاته وإنجازاته محلياً وخارجياً، مشدداً على ضرورة العمل على كل المعطيات التي تؤدي إلى الواقع المنشود في الفترة المقبلة، متمنياً التوفيق للفريق في تحقيق الطموحات المرجوة وإسعاد الجماهير العيناوية في الموسم الجديد.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين، حرص على الاجتماع بلاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني أول من أمس قبل انطلاق التدريبات لليوم الثاني على التوالي في إطار استعدادات الزعيم للموسم الكروي الجديد، وذلك بحضور كل من مطر غمران الظاهري، وسالم محمد الجنيبي وماجد العويس، أعضاء مجلس الإدارة، كما حظي المران كذلك باهتمام جماهيري، حيث حرص أنصار الفريق على متابعة استعدادات فريقهم ومشاهدة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي أخيراً.