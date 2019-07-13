«الأبيض» الأول والأولمبي يبدآن معسكر سالزبورغ

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يغادر اليوم إلى مدينة سالزبورغ النمساوية، المنتخبان الوطنيان الأول والأولمبي لكرة القدم، لبدء المعسكر الخارجي الممتد إلى 22 يوليو المقبل، إذ يستعد المنتخب الأول للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، فيما يستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلند مطلع يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، حيث تحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.

خلت قائمة المنتخبين في المعسكر الخارجي، من لاعبي نادي الوحدة الذين يستعدون لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 يومي 5 و12 أغسطس المقبل، أمام النصر السعودي، وتضم قائمة المنتخبين 47 لاعباً، والمنتخب الأول التي أعلنها المدرب الهولندي فان مارفيك، 27 لاعباً، بينما تضم قائمة المنتخب الأولمبي التي أعلنها المدرب ماسيج سكورزا، 20 لاعباً، وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بحيث سيقام معسكر المنتخبين في ذات الفترة، وفي نفس المدينة والمنطقة، لضمان متابعة عناصر المنتخب الأولمبي عن قرب.

المرحلة الأولى

يمثل معسكر النمسا، المرحلة الأولى من مرحلة الإعداد للمنتخب الوطني، كما أنه المعسكر الأول لـ«الأبيض» تحت قيادة الهولندي فان مارفيك، والذي تعاقد معه اتحاد الكرة في مارس الماضي، وستكون هناك مرحلة ثانية من الإعداد خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبلين، وتشهد إعلان القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات يومي 5 و10 سبتمبر 2019، علماً أن مكان المعسكر سيحدد لاحقاً فور معرفة نتائج القرعة. في الوقت الذي يستعد فيه «الأبيض الأولمبي»، لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

اختيارات

اللاعبون المختارون للمنتخب الأولمبي، هم خالد محمد البلوشي، سعيد جمعة السعدي وفلاح وليد الجنيبي (العين)، عبد الرحمن عبد الله العامري (الجزيرة)، جاسم يعقوب البلوشي وسعيد علي سويدان (النصر)، عبد الله جاسم علي وفارس خليل المرزوقي (الوصل)، خالد عبد الرحمن البلوشي (بني ياس)، يعقوب يوسف آل علي (الإمارات)، ماجد راشد المحرزي وأحمد عامر النقبي (اتحاد كلباء)، خلفان حسن النوبي، عبد العزيز سالم الكعبي، أحمد عبد الله جميل وحارب عبد الله سهيل (شباب الأهلي)، حمود محمد إبراهيم، عبد الله ناصر المازمي وأحمد إبراهيم سرور (الشارقة)، علي عيد غميل (دينامو زغرب الكرواتي).

تشكيل

اللاعبون المختارون للمنتخب الأول، هم: عمر عبد الرحمن (الهلال السعودي)، علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، زايد العامري ومحمد العطاس (الجزيرة)، خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم، محمد علي شاكر وبندر الأحبابي (العين)، حبيب الفردان، طارق أحمد ومحمد العكبري (النصر)، علي صالح وعلي سالمين (الوصل)، الحسن صالح، عادل الحوسني وماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي وأحمد خليل (شباب الأهلي)، فهد الظنحاني وحسن المحرمي (بني ياس).