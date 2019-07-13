علي محمد: الشارقة يخوض تحدياً مزدوجاً

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أكد علي محمد إداري الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، أن الفريق يدخل تنافسية الموسم الجديد بوصفه بطل الموسم الماضي، وهو تحدٍ كبير وحالة نفسية مغايرة لما كان في الموسم الماضي وهو تحد مـزدوج يخوضـه الفريق مع انطلاقـة التحضيرات للموسم الجديد.

اهتمام كبير

وقال بأن الفريق بدأ تحضيراته بالفحص الطبي والتجمع الداخلي وسط اهتمام كبير من مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم، حيث تم تهيئة الأجواء المناسبة لتدشين الإعداد من تعاقدات ناجحة وضم عناصر جديدة ليبدأ الفريق المعسكر الخارجي في هولندا 20 الجاري مكتمل الصفوف، لافتا إلى أن الأجنبي الرابع بات قريباً من كشوفات الفريق، وسيكون حاضراً مع الفريق في بداية المعسكر في هولندا.

وحول التحديــات التي تنتظر فريق الشــارقة كبطل للموسم الماضي يوضح علي محمد بأن الفريق سيكون أمام تحديات كــثيرة بعــكس الموسم الســابق، حيث يخــوض الموسم الحالي كبطل لدوري الخليج العربي، وهو أمر يجعل جميع الفرق تنظر له كبطل سابق، وستكون جميع مباريات الفريق صعبة جدا وكلها مواجهات كؤوس، وهو الأمر الذي يحتم على الفريق مضاعفة الجهود خلال فترة التحضيرات، والجميع في نادي الشارقة يعمل وفق منظومة واحدة، سواء في الجهازين الإداري والفني واللاعبين والجمهور لمواجهة التحديات المقبلة، ومكمن الصعوبة في كيفية الحفاظ على مكاسب الموسم الماضي.

دكة جيدة

وكشف علي محمد أن فريق الشارقة في هذا الموسم بعكس الموسم الماضي يحظى بدكة جيدة، وهو الأمر الذي يعزز من حظوظه في أداء جيد، حيث كان الفريق في الموسم الماضي يعاني من الدكة وقلة البدلاء، مما وضع الجهاز الفني أمام تحديات وخيارات صعبة بعكس الموسم الحالي، حيث تم التعاقد مع أسماء جيدة تعتبر إضافة قوية للفريق.