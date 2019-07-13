الوحدة يلاقي جرافشاب الهولندي ودياً اليوم

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

يلتقي مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع نظيره دي جرافشاب أحد أندية الدوري الممتاز الهولندي وذلك في التجربة الودية الرابعة التي يخوضها العنابي في معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا ويستمر حتى 20 يوليو الجاري ضمن تحضيراته استعداداً للموسم الجديد ومواجهة النصر السعودي 5 أغسطس المقبل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.وتشكل المباراة فرصة أمام الجهاز الفني للوحدة بقيادة الهولندي موريس شتاين من أجل الاقتراب من حسم العناصر الأساسية التي قد يعتمد عليها المدرب في الموسم المقبل، لاسيما وأنه منح الفرصة لجميع اللاعبين في المباريات الودية الثلاث التي لعبها الفريق في المعسكر حتى الآن.

وواصل فريق الوحدة تدريباته في معسكره الخارجي سعياً للوصول إلى أفضل درجات التفاهم والانسجام بين اللاعبين ورفع معدلات اللياقة البدنية وحفظ أسلوب وفكر المدرب الجديد للفريق، إذ من المنتظر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى في المعسكر قبل العودة إلى أبوظبي 20 الجاري، حيث سيخوض العنابي مباراة ودية أخيرة في الـ 30 من الشهر نفسه أمام الاتحاد السعودي في بروفة أخيرة قبل مواجهة النصر في الرياض 5 أغسطس المقبل.