الإسباني كوندي عريساً بالبشت في ملعب بني ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

فاجأ نادي بني ياس مهاجمه وهداف الفريق الأول الإسباني بيدرو كوندي، بإقامة حفل زفاف للاعب على الطريقة الإماراتية داخل ملعب السماوي بالشامخة احتفالاً بزواج اللاعب.

وكان كوندي قد احتفل بزواجه قبل عدة أسابيع خلال إجازته التي قضاها في إسبانيا عقب نهاية الموسم المنصرم مع أسرته، وعقب عودته من الإجازة للانضمام لتدريبات السماوي في بداية التحضيرات استعداداً للموسم الجديد فوجئ اللاعب بحفل زفاف من النادي تواجدت خلاله فرقة شعبية تؤدي فن العيالة التراثي، وارتدى خلاله الزي الإماراتي مع البشت المعروف خلال حفلات الزفاف، وذلك في أجواء أسرية شهدت تفاعل اللاعب مع المفاجأة السماوية التي لم يكن يتوقعها، إذ عبر عن سعادته بالأجواء والروابط العائلية داخل نادي بني ياس.

حضر الحفل الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة كرة القدم وصالح إسماعيل عضو مجلس إدارة الشركة ومرزوق المنصوري مدير الفريق بالإضافة إلى لاعبي الفريق الأول الذين احتفلوا بزميلهم.