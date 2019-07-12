«خورفكان» يفسخ عقد البارود.. ويُخضع دودو للفحص الطبي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

فسخ نادي خورفكان، عقد اللاعب مانع البارود، المنتقل خلال الميركاتو الصيفي الحالي من كلباء، بالتراضي، بعدما وقع اللاعب مع الإدارة السابقة للنادي، وعلى ذات الصعيد، سيخضع البرازيلي دودو «24 عاماً»، للفحص الطبي، تمهيداً لتوقيع العقد الرسمي، ليكون أول صفقات المحترفين الأجانب في صفوف نسور الخور.

وكان خورفكان قد دشن المرحلة الأولى من التدريبات، تأهباً للموسم الكروي الجديد 2019-2020، وذلك بحضور عدد كبير من اللاعبين، ومدرب الفريق البرازيلي كاميلي، وسيستمر التدريب حتى موعد السفر لمعسكر مصر يوم 16 الجاري.

وقبيل انطلاقة التدريب الأول، عقدت شركة الكرة اجتماعاً مصغراً مع اللاعبين وجهازهم الفني، بحضور خليل غانم رئيس مجلس الإدارة، الذي رحب بالعناصر الجديدة التي انضمت للفريق، موجهاً الشكر أيضاً للاعبين القدامى، الذين تمكنوا من إعادة الفريق من جديد لأضواء المحترفين، لافتاً إلى أنهم في إدارة النادي سيقومون بتوفير كافة الاحتياجات، وتهيئة أفضل السبل، مع المطالبة بالالتزام التام، والمواظبة على التدريبات، والاستفادة القصوى من فترة الإعداد.

وبالفعل، أبدى اللاعبون ارتياحاً كبيراً بالتعاقد مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي، نظراً لخبرته ومعرفته الجيدة بدوري الخليج العربي، وأكدوا عزمهم على بذل كل ما في وسعهم، من أجل تحقيق تطلعات جماهير خورفكان، واستمرار النسور في منظومة المحترفين.