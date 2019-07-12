آل الشيخ: دعم الإمارات وراء نجاح «أبطال العرب»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عقد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الأمس، لتوقيع مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بحضور كل من محمد عبد الله بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد الإماراتي للكرة، وطلال آل الشيخ مدير البطولة العربية، ومبارك الضفيان الأمين العام المساعد عضو اللجنة المنظمة للبطولة، وعايض مبخوت الهاجري المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، وحميد يوسف عضو مجلس إدارة نادي الوصل مدير الفريق الأول للكرة بالنادي.

قال بن هزام في بداية المؤتمر: «أبارك للاتحاد العربي، البطولة الجديدة، وأنقل لكم تحيات مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي للكرة، ونشكر المستشار تركي آل الشيخ، على الفترة التي قضاها في رئاسة الاتحاد العربي، والنجاحات الكبيرة التي حققها الاتحاد في فترة رئاسته، وفي مقدمها بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي أقيمت الموسم الماضي، واستضافت الإمارات مباراتها النهائية، ونتمنى المزيد من النجاح لبطولة كأس محمد السادس المقبلة، ونحن حريصون على دعم البطولة، وواثقون من نجاح النسخة الجديدة».

دعم الإمارات

من جانبه، قال طلال آل الشيخ: «دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضوره المباراة النهائية لبطولة كأس زايد الموسم الماضي، كان وراء النجاح الذي تحقق، وأهنئ إخواننا في الإمارات، الذين كانوا الداعم الأول لإنجاح البطولة العربية، ونعتز اليوم بالتوقيع مع ناديين كبيرين من الإمارات، وهما الوصل والجزيرة، ونتمنى لهما التوفيق في البطولة، وأن تشهد النسخة الجديدة، النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الماضية».

وأضاف: «النسخة الماضية، كانت هناك تحديات كبيرة، ولكنها حققت نجاحاً كبيراً لم يتوقعه الكثيرون، وذلك بفضل دعم من عدة جهات، وفي مقدمها الإمارات، وكان أبرز التحديات، التفوق على البطولات القارية، واستطعنا بجهود العاملين، وفي مقدمهم الأمانة العامة للاتحاد العربي، تحقيق هذا التفوق، وفي النسخة الجديدة، سيكون التحدي مع أنفسنا لتحقيق نجاح أكبر».

وتابع قائلاً: «ستكون جوائز البطولة كما هي، لتظل الأكبر والأغلى في المنطقتين الآسيوية والأفريقية، ليمنح البطل 6 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني 2.5 مليون دولار، وكل من صاحبي المركزين الثالث والرابع، 500 ألف دولار، وكل نادٍ يشارك ويخرج من دور الـ 32، يمنح 25 ألف، وكل مباراة يخوضها النادي، يمنح عليها أيضاً، 25 ألف دولار».

اسم قوي

ورد طلال آل الشيخ، على التخوف من تراجع البطولة، بعد استقالة المستشار تركي آل الشيخ من رئاسة الاتحاد العربي، قائلاً: «إذا كان هناك أي تخوف على مستقبل البطولة، لم نكن لنكون هنا، والمكتب التنفيذي اجتمع، وتم إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الاتحاد، ولن نقبل إلا باسم قوي في هذا المنصب، والاتحاد العربي يعمل كمؤسسة، وليس كأفراد، والمستشار تركي، صنع نقلة، ولكن طريقة عمله كانت بالنظام المؤسسي، لتغيير جلد الاتحاد العربي، ولم يعمل لتحقيق شيء شخصي، لأن الشخصيات الكبيرة تعمل دائماً لتأسيس فكر مؤسسي مستدام، والقادم إيجابي».

قرعة

وعن جديد وتوقيتات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أوضح طلال آل الشيخ: «ستجرى القرعة يوم 27 يوليو الجاري في المغرب، وستكون لدينا جولة سريعة على باقي الدول، لتوقيع 30 نادياً على المشاركة، وفي أول أغسطس، ستكون هناك تصفيات لتصعيد فريقين إلى دور الـ 32، والذي تنطلق مبارياته يومي 20 و21 سبتمبر 2019، وتجرى قرعة دور الـ 16 في بداية أكتوبر المقبل، وتنتهي مبارياته في نوفمبر، وقرعة دور الثمانية في ديسمبر، والنهائي يحدد أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أبريل في المغرب، وتطبق تقنية حكم الفيديو المساعد بداية من دور الثمانية، ونحن لدينا في البطولة العربية، طلبات مشاركة أكبر من المقاعد المتاحة».

شكر

بدوره، قال عايض مبخوت: «أشكر الاتحاد العربي لدعوته للجزيرة على المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية، بعدما تشرفنا بالمشاركة في نسخة استثنائية العام الماضي، وتحمل اسم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد آل نهيان، ونحن سعداء بالمشاركة في النسخة المقبلة، والتي تحمل أيضاً اسماً عزيزاً علينا، ونحاول تجهيز الفريق، ونسعى لتقديم مستوى ونتائج أفضل من المشاركة الماضية، وإن شاء الله نكون جاهزين لتمثيل الإمارات بشكل جيد».

مشاركة

قال حميد يوسف عضو مجلس إدارة نادي الوصل ومدير الكرة بالفريق الأول: «اختيارنا للمشاركة في البطولة العربية للمرة الثانية، وسام على صدورنا، والمشاركة السابقة كانت من أجمل المشاركات، واكتسبنا خبرات كبيرة، ووصلنا لدور الثمانية، وإن شاء الله نقدم مستوى أفضل في البطولة المقبلة، واستعداداتنا لا تخفى على الجميع، وإن شاء الله نكون على قدر الحدث».