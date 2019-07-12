معتز عبد الله: بني ياس تحدٍ شخصي وأحلم بتدريب المنتخب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعرب معتز عبد الله حارس مرمى المنتخب الوطني السابق وناديي العين والوحدة، مساعد المدير الفني الحالي لفريق بني ياس عن سعادته بالانضمام إلى الجهاز الفني للسماوي والعمل مساعداً للألماني شايفر، مؤكداً أنه مدرب محترف ويطمح إلى تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في المستقبل.

وقال إن العمل في بني ياس يعد بمثابة التحدي الشخصي بالنسبة له في مسيرته التي يسعى من خلالها إلى اكتساب المزيد من الخبرات للوصول إلى حلمه بتدريب المنتخب الوطني في يوم من الأيام، مؤكداً أن المدرب المواطن أثبت كفاءته بدليل النجاح الذي حققه عبد العزيز العنبري مع فريق الشارقة الموسم الأخير.

وأضاف عقب تعيينه مساعداً لمدرب بني ياس أن انضمامه للسماوي جاء بترشيح من سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان النائب الثاني لرئيس النادي، وأشكر سموه وإدارة النادي على ثقتها، وأتمنى أن أحقق مع الجهاز الفني واللاعبين طموحات وآمال إدارة وجماهير السماوي في الموسم المقبل، خصوصاً وأن بني ياس يملك كل الإمكانيات التي تؤهله للتواجد في مراكز المقدمة في الدوري.

وتابع: «بالتأكيد شايفر اسم كبير في عالم التدريب ويملك خبرات طويلة والعمل في بني ياس خطوة مهمة بالنسبة لي أتطلع من خلالها لتحقيق إضافة جديدة في عملي في التدريب لاسيما وأنني مؤمن بضرورة التفرغ والنظر باحترافية للمهنة من أجل النجاح، ونأمل أن يحالفنا التوفيق مع الفريق في الفترة المقبلة».