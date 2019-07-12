الظفرة يبحث التعاقد مع لاعبي ارتكاز وخط وسط

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أبدى الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة رضاه عن التعاقدات التي أبرمها النادي حتى الآن من أجل دعم صفوف الفريق للموسم المقبل، مؤكداً أن الفريق يسعى للظهور بشكل أقوى في الموسم الجديد ولذلك يبحث التعاقد مع لاعب أو اثنين إضافيين من اللاعبين المواطنين في الارتكاز وخط الوسط.

وقال رازوفيتش في بداية تجمع الفريق مساء أول من أمس استعداداً للموسم الجديد إن الظفرة ضم لاعبين جيدين سواء بالتعاقد مع البرازيلي بيدرو أو الهولندي روشيفيل أو من العناصر المواطنة متوقعاً من اللاعبين الجدد أن يبذلوا قصارى جهدهم.

وكان الظفرة قد دشن تدريباته مساء أول من أمس للموسم الجديد، إذ شهد بداية التجمع فارس مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم وسالم حسن مشرف الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري. وانتظم في تدريبات الظفرة 25 لاعباً بما فهيم اللاعبون المنضمون حديثاً وهم البرازيلي بيدرو والهولندي روشيوفيل ومسعود سليمان ومحمد سيف وفهد خلفان. وعقد فارس المزروعي رئيس شركة كرة القدم اجتماعاً مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين في بداية التجمع، معرباً عن أمنياته باستمرار عطاء الفريق بنفس الروح والتميز.

من جهته قال سالم حسن مشرف الفريق إن اللاعبين بدأوا الفحوصات الطبية وسيؤدي الفريق تدريبات يومية على فترتين خلال تجمعه الداخلي حتى موعد المغادرة إلى ألمانيا يوم 19 يوليو الجاري لإقامة المعسكر الخارجي، سيخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية.