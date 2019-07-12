راشد بن حمـدان: عين النصر على اللقب دائماً

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر أن العميد يستعد للدخول في الموسم الكروي بروح جديدة وعينه دائماً على اللقب، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة شركة الكرة لإعداد الفريق وتوفير كل الإمكانات حتى يكون على أتمّ الجاهزية للمنافسة على جميع البطولات.

ووجه رئيس مجلس إدارة النصر الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، على دعمه اللامحدود للفريق وحرص سموه على أن يكون النصر نادياً متميزاً وشاملاً لكل الألعاب ومنافساً قوياً فيها.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ راشد بن حمدان إلى مقرّ النادي مساء أول من أمس بمناسبة انطلاقة تدريبات الفريق استعداداً للموسم الكروي الجديد، بحضور عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم وعبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب وعادل شاكري وراشد مرزوق عضوي مجلس إدارة شركة الكرة وعبد الباسط علي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب.

استعدادات

وقال الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم في تصريح خاصّ لـ«البيان»: «النصر فريق كبيـر ومنافس دائم على الألقاب، والإدارة بذلت جهوداً كبيرة من أجل تجهيزه والاستعدادات مستمرة حتى ينطلق الفريق بروح جديدة، ونجدد شكرنا وامتناننا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه اللامحدود للنصر، وأتمنى التوفيق للفريق وأن تكون النتائج في مستوى التطلعات والأهداف». وأضاف سموه: «النجاح يتحقق بتضافر الجهود من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، وسنكون كلنا خلف العميد ونسأل الله التوفيق وهدفنا أن يكون النصر في القمة دائماً».

وعبر رئيس مجلس إدارة النصر عن سعادته بالتطوّر الكبير في منشآت النادي وخاصة استاد آل مكتوم الذي يتميز بتصميم فريد من نوعه يتماشى مع التطور الحضاري لمدينة دبي ويعكس حجم الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة للقطاع الرياضي والشباب، مشيراً إلى أن النصر أعرق نادٍ في الإمارات ومن المفروض أن يكون له منشآت في حجم عراقته وتاريخه، وقال : «النصر تأسس منذ 1945، ومن المفروض أن يمتلك صرحاً بهذا الشكل والجمال، نحن فخورون باستاد آل مكتوم، الذي سيعزز مكانة العميد ووجهنا الإدارة باستثماره بالشكل الأمثل والقيام بأعمال الصيانة الدورية حتى يحافظ الملعب على روعته».

توفيق

والتقى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة بلاعبي النصر وتمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد، كما نقل إليهم تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود في التدريبات خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، مؤكداً أن نادي النصر يستحق العودة إلى منصات التتويج وأن طموحه هو الفوز بالبطولات وعلى اللاعبين أن يضعوا هذا الطموح نصب أعينهم من الآن، حتى يُثبتوا جدارتهم بالدفاع عن شعار أقدم نادٍ في الدولة، كما أكد أن مهد كرة القدم في دولة الإمارات يستحق أن يمتلك ملعباً مثل استاد آل مكتوم درة ملاعب الدولة.

نتائج

من جهته، أكد عبد الرحمن أبو الشوارب أن زيارة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، تشكل دافعاً معنوياً كبيراً للإدارة وللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق النتائج المشرفة، وقال: زيارة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم دافع للجميع إدارة ولاعبين، وهي تؤكد أن سموه متابع لكل الأمور في النادي سواء الإدارية أو الفنية أولاً بأوّل. وأضاف: وجهنا الشيخ راشد بن حمدان بتجهيز الفريق حتى يكون في صلب المنافسة، وتوفير سبل الراحة وكل الظروف الملائمة للاعبين لتقديم كل طاقاتهم من أجل الفريق.

تحضيرات

يواصل النصر تحضيراته على الملعب الفرعي بشكل يومي حتى 18 من الشهر الجاري ثم يركن لراحة لمدة يوم واحد قبل أن يغادر إلى المعسكر الخارجي بألمانيا 20 الجاري لمدة 25 يوماً، وسيخوض الفريق 4 تجارب ودية، كما سيقضي عطلة عيد الأضحى بألمانيا، على أن تكون العودة 15 أغسطس المقبل.