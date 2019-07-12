10 لاعبين جدد.. وبافيز نصراوي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حسم النصر صفقة تعاقده مع التشيلي استيبان بافيز، لمدة 3 مواسم، بـ 2.1 مليون دولار أمريكي، ومن المنتظر أن يلتحق بافيز بتدريبات العميد خلال الساعات القليلة المقبلة، وبذلك سيدخل النصر موسمه الجديد بـ 10 لاعبين جدد، منهم الثلاثي الأجنبي بافيز والبرتغالي أنتونيو جوزيه كارفالو، الملقب بـ «توزي» لاعب فريق فيتوريا غيمارتش، وبراندلي كواس لاعب منتخب كوراساو،، إضافة إلى 4 لاعبين مواطنين جدد، هم حسين عبد الله «العين»، ويعقوب البلوشي «اتحاد كلباء»، و مهند خميس «الفجيرة»، وهزاع سالم القادم «الوصل».

كما نجح العميد في ضم 3 لاعبين مميزين في فئة المقيمين، وهم الثنائي البرازيلي غابرييل فالينتيني (19 عاماً)، القادم من فريق جوفينتود وغلوبير دوس سانتوس (19 عاماً)، بوتافوغو البرازيلي، والتشادي محمد فوساري (19 عاماً)، اتحاد جدة.