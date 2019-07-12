غايبور: اهتمام «الإمبراطور» سهّل اتخاذ القرار

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد النجم الإكوادوري فرناندو غايبور أن اهتمام نادي الوصل به سهّل عليه اتخاذ قرار الانضمام إلى قلعة الإمبراطور.

وأضاف غايبور، في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»، عقب انتهاء الفحص الطبي، أنه لشيء مهم الانضمام إلى نادي يرغب بي، حيث سيحظى بكل المحبة والاحترام والتقدير من الإدارة والجماهير، مما سيدفعه إلى تقديم كل ما لديه للفريق الموسم المقبل.

وقال غايبور إن دبي أذهلته منذ اللحظات الأولى لوصوله إلى دانة الدنيا، على الرغم من أنه لم يتسنَّ له الوقت الكافي لمشاهدة المدينة، إلا أن حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير كانا مميزين.

وأضاف غايبور، في ختام تصريحه، أن دوري الخليج العربي تطور بشكل كبير، وأنه يرى بشكل عام أن الدوريات حول العالم أصبحت تتشابه فيما بينها، إذا تكلمنا عن القوة والتنافسية بين الفرق.

وكان غايبور المعار من نادي إنديبندينتي الأرجنتيني لموسم واحد قد وصل إلى مطار دبي الدولي فجر أمس لإجراء الفحوص الطبية، إذ من المتوقع أن يعلن الإمبراطور في الساعات المقبلة رسمياً إتمام صفقة الإعارة التي يترقبها جماهير الوصل المتعطشة للعودة بقوة إلى سكة الإنجازات مع بداية الموسم الجديد.

وتقود إدارة نادي الوصل ثورة كبيرة في صفوف الفريق عقب نتائج الموسم الماضي، إذ تعاقد الإمبراطور خلال «ميركاتو الصيف» مع كل من: البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، والبرازيلي لوكاس غالفاو من إنغولشتات الألماني، والغاني بشير الحسن في صفقة انتقال حر، وحبوش صالح قادماً من نادي بني ياس، والأرجنتيني خواكين بيريز، قادماً من نادي ديفينسا الأرجنتيني.