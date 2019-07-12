خورفكان يضم أحمد دادا وسعيد خميس

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكمل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، مساء أمس، بمقر الشركة التعاقد مع الثنائي أحمد دادا وسعيد خميس، بحضور خليل غانم، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وانضم المهاجم المتميز أحمد دادا إلى قائمة الفريق بعقد مدته سنة ويملك اللاعب الشاب سيرة ذاتية مميزة حيث دافع عن ألوان المنتخب الوطني ونادي الجزيرة ونادي بني ياس، فيما دافع زميله حارس المرمى سعيد خميس عن شعار نادي الوحدة والفجيرة، وسبق أن لعب لمنتخب الناشئين. ويعد انضمام الثنائي لقائمة الفريق الأول صفقة يعول عليها في دعم تشكيلة خورفكان في دوري الخليج العربي خلال الموسم الجديد.