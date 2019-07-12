راشد بن حمـدان: عين النصر على اللقب دائماً

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أكد سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أن العميد يستعد للدخول في الموسم الكروي بروح جديدة وعينه دائماً على اللقب، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة شركة الكرة لإعداد الفريق وتوفير كل الإمكانات حتى يكون على أتمّ الجاهزية للمنافسة على جميع البطولات.

ووجه رئيس مجلس إدارة النصر الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، على دعمه اللامحدود للفريق، وحرص سموه على أن يكون النصر نادياً متميزاً وشاملاً لكل الألعاب ومنافساً قوياً فيها.

وقال سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم في تصريح خاصّ لـ «البيان»: «النصر فريق كبيـر ومنافس دائم على الألقاب، والإدارة بذلت جهوداً كبيرة من أجل تجهيزه، والاستعدادات مستمرة حتى ينطلق الفريق بروح جديدة، ونجدد شكرنا وامتناننا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه اللامحدود للنصر، وأتمنى التوفيق للفريق وأن تكون النتائج في مستوى التطلعات والأهداف».

وأضاف سموه: «النجاح يتحقق بتضافر الجهود من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، وسنكون كلنا خلف العميد ونسأل الله التوفيق وهدفنا أن يكون النصر في القمة دائماً».

وعبر رئيس مجلس إدارة النصر عن سعادته بالتطوّر الكبير في منشآت النادي وخاصة استاد آل مكتوم الذي يتميز بتصميم فريد من نوعه يتماشى مع التطور الحضاري لمدينة دبي ويعكس حجم الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة للقطاع الرياضي والشباب، مشيراً سموه إلى أن النصر أعرق نادٍ في الإمارات ومن المفروض أن تكون له منشآت في حجم عراقته وتاريخه.

وقال سموه: «النصر تأسس منذ 1945، ومن المفروض أن يمتلك صرحاً بهذا الشكل والجمال، نحن فخورون باستاد آل مكتوم، الذي سيعزز مكانة العميد، ووجهنا الإدارة باستثماره بالشكل الأمثل والقيام بأعمال الصيانة الدورية حتى يحافظ الملعب على روعته.