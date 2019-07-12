النصر يحسم صفقة بافيز ويدخل الموسم بـ 10 لاعبين جدد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حسم النصر صفقة تعاقده مع التشيلي استيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو، بـ 2.1 مليون دولار، ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب بتدريبات العميد خلال الساعات القليلة المقبلة، وبذلك سيدخل النصر موسمه الجديد بـ 10 لاعبين جدد منهم الثلاثي الأجنبي بافيز والبرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ "توزي" لاعب فريق فيتوريا غيمارتش، والذي سيشغل مركز صانع الألعاب، وبراندلي كواس لاعب منتخب كوراساو والقادم من فريق هيراكليس الهولندي، إضافة إلى 4 لاعبين مواطنين جدد، هم لاعب خط الوسط حسين عبد الله القادم من العين و مدافع اتحاد كلباء يعقوب البلوشي و لاعب الارتكاز مهند خميس من نادي الفجيرة وهزاع سالم القادم من الوصل.

كما نجح العميد في ضم 3 لاعبين مميزين في فئة المقيمين، وهم الثنائي البرازيلي جابرييل فالينتيني (19 عاما) القادم من فريق جوفينتود و مواطنه غلوبير دوس سانتوس (19 عاما) مدافع فريق بوتافوغو والتشادي محمد فوساري (19 عاما) القادم من الاتحاد السعودي، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في دوري الرديف السعودي.