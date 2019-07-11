راشد بن حمدان يحفز لاعبي النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

زار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النصر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة تدشين تحضيرات الموسم الجديد، مساء أمس. وقام سموه بتحفيز اللاعبين ودعاهم لبذل قصارى جهودهم لتحقيق نتائج جيدة في مستوى تطلعات جمهور العميد وطموحاته.

ورحب سموه باللاعبين الجدد وتمنى لهم التوفيق في تجربتهم مع العميد، كما تفقد سموه منشآت النادي وقام بجولة في مختلف مرافق استاد آل مكتوم. وكان في استقبال سموه، عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة الألعاب وأعضاء مجلس الإدارة.

كما حرص سموه على مقابلة اللاعبين ومصافحتهم داخل غرف الملابس، ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، مُطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد في التدريبات خلال فترة الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، مؤكداً سموه أن نادي النصر يستحق العودة إلى منصات التتويج وطموحنا هو الفوز بالبطولات وعلى اللاعبين أن يضعوا هذا الطموح وتلك الغاية الكبرى نصب أعينهم من الآن حتى يُثبتوا جدارتهم بالدفاع عن شعار أقدم نادٍ في الدولة، كما أكد سموه أن مهد كرة القدم في دولة الإمارات يستحق أن يمتلك ملعباً مثل استاد آل مكتوم درة ملاعب الدولة، وأتمنى أن يكون مسرحاً لتتويج العميد بالبطولات كما كان في السابق.

وانطلقت استعدادات النصر رسمياً، مساء أمس، على الملعب الفرعي بقلعة العميد وسط أجواء تفاؤلية، وبمشاركة كافة اللاعبين الجدد وفي مقدمتهم البرتغالي توزي والكوراساوي براندلي كواس وهزاع سالم القادم من الوصل.