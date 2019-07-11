نيغريدو يستعيد رقمـه المفضّل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يظهر الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر حاملاً رقمه المفضّل «9» في الموسم الجديد بعدما تخلّى عنه الموسم الماضي بارتدائه القميص رقم «11» باقتراح من الإدارة السابقة للعميد.

وظل القميص رقم «9» معلقاً في تشكيلة العميد لمدة موسم ونصف منذ أن استبدل به البرازيلي فاندرلي، مهاجم الفريق السابق، الرقم «33» في موسم 2017-2018 قبل أن يعيده التشيلي رونيه فرنانديز إلى الواجهة في منتصف الموسم الماضي، ولكن برحيله عاد القميص إلى المهاجم الإسباني.

واعتاد نيغريدو ارتداء رقمه المفضل «9» في أغلب الأندية التي لعب لها، مثل مانشستر سيتي وإشبيليا وألميريا وبيشكتاس، وحتى مع المنتخب الإسباني.

واحتل المهاجم الإسباني المركز الخامس في ترتيب الهدافين في الموسم الماضي بـ17 هدفاً من 19 مباراة رغم غيابه عن 7 جولات في مسابقة دوري الخليج العربي بسبب التحاقه بالفريق بعد انطلاقة الموسم، وللإصابة في بعض المباريات.