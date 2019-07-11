الفحوصات الطبية تدشن إعداد اتحاد كلباء

المصدر: كلباء - علي الظاهري

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء، برنامج الإعداد بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين في مستشفى شرق في الفجيرة تحت إشراف الدكتور محمد الترشان رئيس الوحدة الطبية بالنادي.

وقام الطاقم الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لضمان جاهزية اللاعبين صحياً وبدنياً وذلك قبل انطلاق فترة الإعداد الداخلية ثم السفر إلى المعسكر الخارجي بالنمسا، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يتجمع الفريق يوم السبت المقبل بقيادة المدرب فابيو فيفياني وبحضور جميع اللاعبين بمن فيهم المهاجم الأجنبي الجديد التوغولي بينيل ملابا لاعب فريق فينلو الهولندي سابقاً.