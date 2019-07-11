بعثة حتا تغادر اليوم إلى معسكر صربيا

المصدر: دبي - علي الظاهري

تغادر بعثة فريق حتا، الساعة التاسعة صباح اليوم عبر مطار دبي الدولي، إلى معسكر الإعداد الخارجي الذي تحتضنه صربيا حتى يوم 2 من شهر أغسطس المقبل، وتتضمن 4 تجارب ودية متدرجة المستوى مع فرق أوروبية. ويرأس البعثة ناصر حسن الفلاسي مدير الفريق، وتضم 37 فرداً منهم 25 لاعباً إلى جانب الجهازين الفني والإداري والطاقم الطبي.

وخاض الفريق تجربة ودية أمام أحد فرق المؤسسات مساء أول من أمس على ملعبه، وحقق فوزاً عريضاًَ بثمانية أهداف مقابل هدف.

وأكد ناصر حسن الفلاسي مدير الفريق، أن معسكر الإعداد الخارجي قد يشهد زيادة في عدد المباريات الودية، بحيث تضاف مباراتان في البرنامج بهدف رفع جاهزية جميع اللاعبين المسجلين في القائمة، مبدياً ارتياحه تجاه مستوى اللياقة البدنية لدى اللاعبين في التجربة الأخيرة.

وأشار الفلاسي إلى أن جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الفترة الأخيرة سيشاركون في المعسكر، سواء من المواطنين أو المحترفين الأجانب، نافياً وجود أي إصابات تدعو للقلق في المرحلة الأولى من برنامج الإعداد.

سلسلة تعاقدات

ونجح الفريق في إجراء سلسلة من التعاقدات قبل تدشين المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد الذي يعود فيه الفريق لدوري الخليج العربي بعد أن هبط لدوري الدرجة الأولى، وأنهى «الإعصار» 10 صفقات ضمت المدافع البرازيلي كلايتون سانتوس القادم من نادي بيلينينسيش البرتغالي، والبرتغالي ريكاردو فالينتي قادما من ماريتيمو، ولاعب الوسط عبد الله كاظم من الوصل، ويوسف سعيد من الشارقة، وسعيد جاسم من شباب الأهلي، وسبيل غازي وأحمد مال الله من نادي الإمارات، ووليد أحمد من اتحاد كلباء، والحارس زايد الحمادي من الظفرة، إلى جانب السوداني وليد سراج الذي تم التعاقد معه في فئة مواليد الدولة قادماً من العين بنظام الإعارة، والذي قدم تجربة مميزة مع اتحاد كلباء في الموسم الماضي.

ملف الأجانب

وتسعى شركة كرة القدم في النادي، إلى استكمال ملف المحترفين مع مهاجم أجنبي وآخر في مركز صانع الألعاب أو الارتكاز، حيث تفاضل اللجنة الفنية بين عدة أسماء مرشحة من أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا، وقد تشهد فترة المعسكر تواجد المهاجم أو صانع الألعاب الجديد أو كليهما في حال جرت المفاوضات في الأيام المقبلة بصورة سريعة.