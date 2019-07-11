الوحدة يستعد للنصر السعودي بمواجهة اتحاد جدة

المصدر: أبوظبي ـــ محمد صادق

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع نظيره الاتحاد السعودي ودياً يوم 30 يوليو الجاري على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، وذلك في آخر تجارب العنابي الودية استعداداً لمواجهة النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في الرياض في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

وكان الوحدة قد أعلن عن خوض مواجهة ودية في أبوظبي عقب عودة الفريق من معسكره الخارجي المقام حالياً في هولندا في بروفة أخيرة قبل مواجهة النصر السعودي ليتم الاستقرار على اللعب أمام اتحاد جدة الذي سيتواجد في أبوظبي نهاية الشهر الجاري وقبل سفر الفريق إلى الرياض.

من جهة أخرى تعادل الوحدة مع فريق في سي إس أحد أندية دوري الدرجة الثانية الهولندي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة الودية التي خاضها الفريق أول من أمس في معسكره بهولندا، إذ تعد التجربة الثالثة التي يخوضها الوحدة في المعسكر استعداداً للموسم الجديد.

ولعب الوحدة في فريق في سي إس بديلاً لنادي فينلو أحد أندية الدوري الممتاز بعدما أعلن الأخير عن عدم خوضه المواجهة الودية.

وواصل المدير الفني لفريق الوحدة الهولندي موريس شتاين منح الفرصة لأغلبية عناصر الفريق خلال المباراة الودية من أجل الوقوف على مدى تطور الجاهزية البدنية والفنية للاعبين خلال المعسكر الذي يستمر حتى 20 يوليو الجاري.

تشكيلة

ودفع شتاين في بداية المباراة بتشكيلة مكونة من راشد علي في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي الدفاع الحسين صالح وحمدان الكمالي وماجد عبد الله وعبد الله الكربي، وفي الوسط نيكولاس ميليسي وأحمد علي وطحنون الزعابي وإسماعيل مطر والبرازيلي دودو، وفي الهجوم تيغالي.

وافتتح حمدان الكمالي التسجيل للوحدة في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل الفريق الهولندي بعدها بدقيقتين، وأضاف الكمالي الهدف الثاني له وللوحدة في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب عددا كبيرا من التغييرات لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، إلا أن الفريق الهولندي تمكن من تسجيل هدفين في الدقيقتين 47 و82، قبل أن يعادل الهولندي سام شتاين نجل مدرب الوحدة النتيجة للعنابي ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90، إذ يشارك اللاعب الذي يبلغ من العمر 17 عاماً في تدريبات الوحدة في المعسكر، ويدرس النادي إمكانية الاستفسار من اتحاد الكرة حول إمكانية ضمه في فئة المقيمين في ظل عدم إكماله 18 عاماً حتى موعد بداية الموسم الجديد.