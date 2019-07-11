هلال النقبي: تخبط إداري في التعاقدات والمدرب آخر من يعلم

المصدر: الفجيرة ـــ محمد فضل

انتقد هلال النقبي المدرب السابق بعدد من الأندية والمحلل الفني المعروف، تعاقدات بعض فرق دوري الخليج العربي خلال الميركاتو الصيفي الحالي والتي وصفها بأنها تتم دون دراية أو خطط، واصفاً ما يحدث حالياً في بعض الأندية بالتخبط الإداري خصوصاً أن بعض الأندية تسعى للكم وليس للنوعية في التعاقدات، منوهاً بوجود أكثر من نادٍ حالياً ضم عدداً كبيراً من اللاعبين الذين تجاوز عددهم التسعة على صعيد المواطنين فقط والبقية تأتي، وقال، في اعتقادي بأن تلك التعاقدات تتم دون الرجوع للأجهزة الفنية خصوصاً المدربين الذين يتغيبون خلال الفترة الحالية ويتواجدون مع أسرهم لقضاء الإجازات السنوية، لافتاً إلى أن المشورة مطلوبة في هذه الحالة بين كافة الأطراف، ويجب التعاقد مع اللاعب المعني حسب الخانة التي يحتاجها النادي، وألا يكون هناك تكديس لبعض اللاعبين ليكون خيار الاستغناء عنهم في أول فترة تسجيل قادمة دون الاستفادة من خدماتهم.

وأشار هلال إلى الدور الكبير الذي يلعبه السماسرة في هذا الجانب بالترويج للاعبين، ورفع شأنهم حتى يخيل لنا بأن بعض اللاعبين قادمون من كوكب آخر، منوهاً بأن عهد الخداع والتضليل انتهى خصوصاً أن الحصول على أي معلومة بات سهلاً وبكبسة زر فقط على الجهاز تستطيع الحصول عليها، فضلاً عن وجود برنامج بموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يتضمن جميع المعلومات التي تشمل أي لاعب محترف وفيها سرد تاريخي لتاريخ التحاق اللاعب بالنادي ومتى تعرض للإصابة وكم أحرز من الأهداف، وهو برنامج متاح يعطيك جميع المعلومات المتعلقة باللاعبين، وفي اعتقادي بأن الرجوع لموقع الفيفا من حين لآخر يجنب النادي الوقوع في المحظور بشأن انتداب أي لاعب معني، مطالباً في ختام حديثه أندية دوري المحترفين بضرورة التريث، وذلك فيما يتعلق بالتعاقد وأن يكون التعاقد حسب الخانات التي يحتاجها الفريق، منوهاً بأن أي نادٍ لن يسمح له بالتأكيد بتجاوز العدد القانوني وهو 23 لاعباً منهم ثلاثة حراس مرمى، ويجب أن يكون اختيار العشرين لاعباً الآخرين عن دراية وتمحيص.