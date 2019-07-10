راشد بن حمدان يحفز لاعبي النصر

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

زار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النصر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة تدشين تحضيرات الموسم الجديد، مساء اليوم.

وقام سموه بتحفيز اللاعبين ودعاهم لبذل قصارى جهودهم لتحقيق نتائج جيدة في مستوى تطلعات جمهور العميد وطموحاته.

ورحب سموه باللاعبين الجدد وتمنى لهم التوفيق في تجربتهم مع العميد، كما تفقد سموه منشآت النادي وقام بجولة في مختلف مرافق استاد آل مكتوم.

وكان في استقبال سموه، عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس ادارة شركة النصر لكرة القدم وعبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة الألعاب وأعضاء مجلس الإدارة.

وانطلقت استعدادات النصر رسمياً، مساء اليوم، على الملعب الفرعي بقلعة العميد وسط أجواء تفاؤلية، وبمشاركة كافة اللاعبين الجدد وفي مقدمتهم البرتغالي توزي والكوراساوي براندلي كواس.