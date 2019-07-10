نيغريدو يستعيد رقمه المفضّل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يظهر الاسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر حاملا رقمه المفضّل«9» في الموسم الجديد بعدما تخلى عنه الموسم الماضي بارتدائه القميص رقم «11» بإقتراح من الإدارة السابقة للعميد.

وظل القميص رقم «9» معلقا في تشكيلة العميد لمدة موسم ونصف منذ أن استبدله البرازيلي فاندرلي مهاجم الفريق السابق برقم «33» في موسم 2017-2018 قبل أن يعيده التشيلي رونيه فرنانديز إلى الواجهة في منتصف الموسم الماضي ولكن برحيله عاد القميص إلى المهاجم الاسباني.

واعتاد نيغريدو على ارتداء رقمه المفضل «9» في أغلب الأندية التي لعب لها مثل مانشستر سيتي واشبيليا وألميريا وبيشكتاس وحتى مع المنتخب الإسباني.

واحتل المهاجم الاسباني المركز الخامس في ترتيب الهدافين في الموسم الماضي بـ17 هدفا من 19 مباراة رغم غيابه عن 7 جولات في مسابقة دوري الخليج العربي بسبب التحاقه بالفريق بعد انطلاقة الموسم وللإصابة في بعض المباريات.