الظفرة يدشن تجمعه الداخلي اليوم استعداداً لمعسكر ألمانيا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يدشن فريق الظفرة اليوم تحضيراته ضمن برنامج الإعداد استعداداً للموسم الجديد. ويبدأ الفريق تجمعه الداخلي في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء بالملعب الفرعي لنادي الظفرة بمنطقة الزعفرانة بأبوظبي، تمهيداً للسفر إلى المعسكر الخارجي المقرر إقامته في ألمانيا في الفترة من 19 يوليو الجاري وحتى 9 أغسطس المقبل.

وتشمل الفترة الأولى من التجمع الفحوصات الطبية للاعبين وقياس معدلات اللياقة والتوافق البدني والفني، إذ من المنتظر أن يؤدي الفريق تدريباته في أبوظبي عقب انتهاء اللاعبين من الفحوصات والقياسات، بينما تشمل الفترة الثانية المعسكر الخارجي المقرر إقامته في مدينتي نورمبيرغ وبادغونغ في ألمانيا، إذ يتضمن برنامج الإعداد في المعسكر خوض الفريق 4 مباريات ودية متدرجة المستوى قبل العودة لاستكمال التحضيرات في العاصمة أبوظبي.

ويقود الظفرة مدربه الصربي فوك رازوفيتش المستمر مع الفريق من الموسم الماضي، والذي حقق معه نتائج طيبة في دوري الخليج العربي، ونجاحه في الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال سالم حسن المشرف العام على الفريق الأول بنادي الظفرة، إن التجمع الداخلي اليوم سيشهد تواجد جميع اللاعبين في قائمة الفريق، بالإضافة إلى الوافدين الجدد المنضمين حديثاً وهم البرازيلي جواو بيدرو الذي تعاقد معه النادي قادماً من الفتح السعودي والهولندي مايكل روشيوفيل القادم من بريدا الهولندي، ومسعود سليمان من النصر ومحمد سيف من الوحدة وفهد خلفان من الإمارات، وراشد مهير الذي وقع عقداً مع الظفرة لمدة موسمين عقب انتهاء إعارته من العين.