خورفكان يتعاقد مع جوهر أحمد ويستقبل البرازيلي دودو

المصدر: خورفكان - محمد فضل

تعاقد نادي خورفكان مع المهاجم جوهر أحمد (25 عاماً) قادماً من نادي الإمارات بعقد يمتد لموسم واحد، كما وصل إلى خورفكان صانع الألعاب البرازيلي دودو (24 عاماً) لاعب فورتاليزا الذي يلعب معاراً من أتليتكو مينيرو.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب البرازيلي رسمياً إلى تجمع الفريق الأول الداخلي الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى موعد بدء معسكر الفريق في القاهرة يوم 16 الجاري، وكان جوهر أحمد قد بدأ مشواره بنادي الخليج سابقاً خورفكان حالياً، ثم انتقل إلى الظفرة، وتمت إعارته 6 أشهر لدبا الفجيرة، وعاد مجدداً إلى لخورفكان، ومنه إلى العروبة ثم إلى الإمارات، قبل أن يعود لبيته خورفكان.