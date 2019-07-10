العين يدشن استعدادات الموسم بالإعداد البدني

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أنهى العين المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد المتعلقة بالفحوصات الطبية التي استمرت لثلاثة أيام حسب البرنامج المقرر من قبل الجهاز الفني، ليبدأ اليوم مرحلة التدريبات البدنية على أرض الملعب، حتى 18 من الشهر الجاري، قبل أن يغادر لإقامة معسكره الخارجي في النمسا، الذي يستمر حتى 13 أغسطس المقبل.

ويتضمن إقامة 6 مباريات ودية أمام فرق أوروبية من مختلف الدرجات يبدأها بمباراتين أمام فريقي درافوغراد من فرق دوري الدرجة الثانية السلوفيني، ومورا من الدوري السلوفيني الممتاز يومي 21 و26 يوليو على التوالي، وفي المرحلة الثانية يواجه أولاً فريق نادي بريشيا الإيطالي من دوري الدرجة الأولى في 5 أغسطس، أما المباراة الرابعة فستكون أمام فريق نادي فاردار من فرق الدوري المقدوني الممتاز، فيما تحدد المباراتان الخامسة والسادسة في وقت لاحق خلال فترة المعسكر.

متابعة

وحرصت أعداد من جماهير الفريق على متابعة الظهور الأول لعدد من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي أخيراً وعددهم 6 ثلاثة مواطنين ومثلهم أجانب، فضلاً عن جهاز فني جديد بقيادة الكرواتي إيفان ليكو.

تحديات

ويواجه العين في الموسم الجديد تحديات عدة، حيث يتطلع للعودة إلى منصات التتويج التي فقدها الموسم الماضي بعد أن حصل قبل ذلك على ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، فضلاً عن توهجه الكبير في كأس العالم للأندية الذي استضافته الإمارات ديسمبر 2018.

حيث أثار إعجاب العالم بعد أن تخطى أبطال القارات في طريقه للمباراة النهائية أمام بطل العالم ريال مدريد، والتي خسرها لمصلحة الأخير لينال لقب الوصيف في إنجاز غير مسبوق على مستوى الخليج العربي.

ومن جهة أخرى، تداولت الجماهير العيناوية خبراً على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بانتهاء مشوار اللاعب المخضرم إبراهيما دياكية مع الفريق البنفسجي، وعبرت عن حسرتها لفقدان فريقها لهذا اللاعب القائد الغيور الذي قدم خدمات فنية متميزة للعين خلال السنوات الخمس التي قضاها مع الفريق، محققاً معه عدداً من البطولات والألقاب، ولم يتسن الحصول على إفادات رسمية من قبل مسؤولين في النادي لنفي أو تأكيد نهاية فترة اللاعب.