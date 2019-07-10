الرزوقي يبحث سبل التعاون مع اتحاد الكاراتيه الإندونيسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي مستشار الاتحاد الآسيوي، بدبي أمس وفداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإندونيسي للكاراتيه.

وعقد الرزوقي اجتماعاً مهماً بحضور الأمين العام لاتحاد الكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الآسيوي راشد آل علي والمدير التنفيذي للاتحاد الخبير محمد عباس عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للكاراتيه.

حيث تم طرح العديد من الموضوعات الهامة التي تخص التعاون وتبادل الخبرات بين الاتحادين وتنسيق الجهود في دعم مرشحي الاتحادين في الانتخابات القادمة للاتحاد الآسيوي للكاراتيه التي ستجرى هذا الشهر على هامش بطولة آسيا للكاراتيه بأوزبكستان وقد طلب الوفد من رئيس الاتحاد دعم مرشحهم في الانتخابات.