شباب الأهلي يبدأ التجمع للموسم الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، معسكره الداخلي اليوم الأربعاء، استعداداً للموسم المقبل، وستخصص الأيام الأولى من التجمع، لإجراء الفحوص الطبية وتدريبات اللياقة البدنية قبل أن يسافر الفريق يوم 13 يوليو الجاري، إلى أوروبا لتدشين معسكره الخارجي في كل من سويسرا وإسبانيا حتى منتصف أغسطس المقبل.

من المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية لم تتحدد أطرافها بعد خلال معسكره الأوروبي، على أن تكون هناك مباراة ودية خامسة وأخيرة، عقب العودة إلى الدولة، تحضيراً لبدء المشوار في الموسم المقبل، والذي يقص شباب الأهلي شريط افتتاحه بلقاء مستضيفه العين يوم 23 أغسطس المقبل، في أولى جولات كأس الخليج العربي للمحترفين.

تدعيم الصفوف

فيما تواصل إدارة شباب الأهلي، البحث عن لاعبين أجانب لتدعيم صفوف «فرسان دبي» في الموسم المقبل، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إذ يحتاج الفريق إلى ثلاثة لاعبين أجانب، ليعوّضوا قرار الإدارة بالاستغناء عن الثلاثي الأجنبي في الموسم الماضي، الأرجنتينان ماورو دياز وايمليانو فيكيو، والأكوادوري أيوفي.

والذين لم يقدموا المستوى المنشود منهم مع الفريق، والإبقاء على البرازيلي لوفانور.

في الوقت الذي لا توجد فيه صفقات محلية تسعى إدارة شباب الأهلي إلى إكمالها في الفترة المقبلة، مع وجود أفضل العناصر بين اللاعبين المواطنين في صفوف الفريق الأول للكرة بالنادي، واكتفت إدارة النادي حتى الآن، بتجديد التعاقد مع عدد من لاعبي الفريق الأول، والمواهب الواعدة، وهم ماجد ناصر حارس المرمى، وحسن إبراهيم، وأحمد عبد الله جشك، وخلفان النوبي، وعيسى وليد عبيد.

دفاع عن الألقاب

الجدير بالذكر، أن شباب الأهلي، مطالب الموسم المقبل، بالدفاع عن لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، اللذين توّج بهما الفريق الموسم الماضي، إلى جانب التنافس على درع دوري الخليج العربي، بعدما حل الفريق وصيفاً للدوري الموسم الماضي، والوصول إلى أبعد دور في دوري أبطال آسيا، والذي يعود الفريق للمنافسة فيه بالنسخة المقبلة 2020.