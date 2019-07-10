حتا يستعير عبد الله كاظم من الوصل

المصدر: دبي - علي الظاهري

تعاقدت شركة حتا لكرة القدم مع لاعب الوسط عبد الله كاظم قادماً من نادي الوصل بنظام الإعارة لموسم واحدة. وتعتبر الصفقة هي الأخيرة» قبل الرحيل إلى معسكر صربيا الخميس المقبل، والذي حتى 2 أغسطس .

يذكر أن حتا استعار يوسف سعيد من الشارقة، وسعيد جاسم من شباب الأهلي، وتعتبر صفقة كاظم هي العاشرة للفريق منذ صعوده إلى المحترفين بعد ضم البرازيلي سانتوس والبرتغالي فالنتي وسبيل غازي وأحمد مال الله من الإمارات ووليد أحمد من اتحاد كلباء والحارس زايد الحمادي من الظفرة والسوداني وليد سراج الذي تم تسجيله في خانة المواليد.