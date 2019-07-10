6أجانب في دورينا الموسم المقــبل

المصدر: دبي - عدنان الغربي، علي الظاهري

استغلّت الأندية التعديلات الجديدة التي أقرّها اتحاد الكرة منذ الموسم الماضي بخصوص إلغاء شرط الإقامة السارية لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة إلى اللاعبين المقيمين، لتتعاقد مع لاعبين من خارج الدولة بهدف تسجيلهم في خانة «اللاعب المقيم»، مما سيرفع عدد أجانب دورينا إلى 6 لاعبين في كل فريق على أرضية الملعب، وهو ما يطرح أسئلة عديدة عن آلية تطبيق مشاركة اللاعبين المقيمين في دورينا، وهل لجوء الأندية إلى لاعبين أجانب في خانة المقيمين إجراء سليم أم تلاعب؟

وتحول التعاقد مع «اللاعبين المقيمين» إلى ظاهرة شملت مختلف الأندية، وهو ما يعني زيادة غير معلنة في عدد اللاعبين الأجانب الذين طالما طرح ملف الترفيع في عددهم أكثر من مرة على طاولة الجمعية العمومية للاتحاد ولكن لم يحظ بالموافقة.

وانطلقت، أمس، الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2019-2020، التي ستمتد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل.

ويخضع للتسجيل في هذه الفترة اللاعبون المحترفون والهواة بكل الأندية للمشاركة في الموسم المقبل من مسابقات المحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى.

وكانت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة حددت، فترة التسجيل الأولى من اليوم إلى 30 سبتمبر 2019، فيما الفترة الثانية ستكون من 7 يناير إلى 3 فبراير 2020.