الفجيرة يقترب من ضم الدولي الأوغندي أكوي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

علم «البيان الرياضي»، أن مهاجم منتخب أوغندا إيمانويل أكوي الذي شارك مع منتخب بلاده خلال بطولة أمم أفريقيا الحالية المقامة على الملاعب المصرية؛ بات قريباً من ارتداء شعار الفجيرة خلال الموسم الكروي الجديد 2019 /‏‏2020.

وسيحل اللاعب أكوي حال نجاح المفاوضات بين الطرفين بديلاً عن المهاجم الجزائري محمد بن يطو المنتقل لأحد الدوريات الخليجية، ويكثف الفجيرة بحثه أيضاً عن أجنبيين لإغلاق هذا الملف نهائياً، وكان الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة قد بدأ، أمس الأول، الإعداد الداخلي بحضور معظم اللاعبين المواطنين، إلى جانب البرازيلي فيرناندو غابرييل والذي يعتبر الأجنبي الوحيد في صفوف الفجيرة حتى الآن.