انطلاق ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات في مصر

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، أعمال الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات الذي يقيمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون والتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين بمناسبة إقامة كأس الأمم الأفريقية، تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية ومهارات تغطية البطولات الكبرى» في فروع صحافة الموبايل والصحافة الرقمية وصحافة الإذاعة وصحافة التلفزيون، بمشاركة 12 دولة عربية.

وتبدأ أعمال اليوم الأول من الملتقى في الندوة التي تحمل عنوان «الاتجاهات الحديثـة في عمل القنوات الرياضية في البطولات الكبرى»، ثم تعقد ورشة عمل بعنوان «صحافة التلفزيـون»، وتختتـم أعمـال اليوم الأول عبر ندوة تحمل عنوان «الاتجاهـات الحديثـة في الصحافـة الرياضية خلال تغطـية البطولات الكبـرى».