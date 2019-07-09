الفجيرة يقترب من ضم الدولي الأوغندي أكوي

المصدر: الفجيرة ــ محمد فضل

علم البيان الرياضي أن مهاجم منتخب أوغندا إيمانويل أكوي والذي شارك مع منتخب بلاده خلال بطولة أمم افريقيا الحالية المقامة على الملاعب المصرية بات قريباً من ارتداء شعار الفجيرة خلال الموسم الكروي الجديد 2019/2020، وسيحل اللاعب اكوي حال نجاح المفاوضات بين الطرفين بديلاً عن المهاجم الجزائري محمد بن يطو المنتقل لاحد الدوريات الخليجية.

ويكثف الفجيرة بحثه ايضاً عن اجنبيين لأغلاق هذا الملف نهائياً، وكان الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة قد بدأ أمس الأول الإعداد الداخلي بحضور معظم اللاعبين المواطنين الى جانب البرازيلي غبرائيل والذي يعتبر الأجنبي الوحيد في صفوف الفجيرة حتى الان.