خورفكان يتعاقد مع جوهر أحمد ويستقبل البرازيلي دودو

المصدر: خورفكان : محمد فضل

تعاقد نادي خورفكان مع المهاجم جوهر أحمد (25 عاماً) قادماً من نادي الامارات بعقد يمتد لموسم واحد ، كما وصل الى خورفكان صانع الألعاب البرازيلي دودو (24 عاماً) لاعب فورتاليزا والذي يلعب معاراً من أتليتكو مينيرو ومن المنتظر ان ينضم اللاعب البرازيلي رسمياً الى تجمع الفريق الأول الداخلي الذي يبدأ اعتباراً من اليوم بحضور معظم اللاعبين القدامى والجدد الذين تم ضمهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي وتستمر فترة الاعداد الداخلي بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي حتى 16 الجاري موعد السفر للمعسكر الخارجي الذي تقرر له جمهورية مصر العربية ويستمر لغاية يوم 6 أغسطس المقبل حيث تقرر اقامة عدد من المباريات الودية مع فرق من أندية المقدمة في الدوري المصري.

وكان جوهر أحمد قد بدأ مشواره بنادي الخليج سابقاً خورفكان حالياً، ثم انتقل إلى الظفرة، وتمت إعارته 6 أشهر لدبا الفجيرة، وعاد مجدداً إلى خورفكان، ومنه إلى العروبة ثم الى الامارات وسبق وان تلقى اللاعب جوهر احمد الإشادة من مدرب فريق الفجيرة الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا الذي كال عبارات المدح والاطراء مشيداً بإمكانات لاعب العروبة في السابق ومسدياً اليه نصائح غالية قبيل ان ينتقل لفريق الصقور قبل موسمين من الان.