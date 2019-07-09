كينو: أسلوب الجزيرة الهجومي يناسبني واتطلع للتجربة الجديدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

أعرب البرازيلي ماركوس كينو الوافد الجديد للجزيرة عن سعادته بالانضمام لصفوف «فخر أبوظبي»، مؤكداً أنه يتطلع لتجربته الجديدة مع الجزيرة وأن يقدم الإضافة في الموسم المقبل خاصة وأن أسلوب الجزيرة الهجومي يناسبه كلاعب.

وكانت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة قد أعلنت تعاقدها رسمياً مع البرازيلي كينو قادماً من نادي بيراميدز المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في واحدة من أقوى الصفقات لما يملكه اللاعب الذي يبلغ من العمر 30 عاماً من إمكانيات كبيرة.

وقال كينو للموقع الرسمي للجزيرة: «أتطلع بحماس كبير لتجربتي مع الجزيرة وأشعر بالسعادة لانضمامي لهذا النادي الذي يتمتع بسمعة طيبة خصوصاً وأن العديد من أشهر اللاعبين لعبوا بقميص الجزيرة في مقدمتهم أسطورة الكرة العالمية الليبيري جورج وايا والبرازيلي ريكاردو أوليفييرا».

دعم

من جهته، وجه محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم الشكر لإدارة نادي الجزيرة العليا على دعمها للفريق الأول والحرص على تهيئة جميع سبيل النجاح لكل الفرق الرياضية في النادي.

كما وجه الشكر إلى سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز على تسهيل انتقال اللاعب للجزيرة على سبيل الإعارة والتعامل الاحترافي والروح الطبية التي أظهرتها إدارة نادي بيراميدز خلال مراحل التفاوض، وقال: «نتطلع إلى مزيد من التعاون الرياضي والتسويقي والإداري وتبادل الخبرات مع بيراميدز في المستقبل القريب، سعياً لعلاقات رياضية أقوى وبما يعود بالنفع وبالمزيد من التقدم والنجـاح على الناديين الشقيقين».