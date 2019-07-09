حتا يخوض تجربة «المؤسسات» اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا ضمن تحضيراته للموسم الجديد على ملعبه الرئيسي في الساعة 7:30 مساء اليوم، أولى تجاربه الودية أمام فريق من دوري المؤسسات الذي سينطلق الموسم المقبل.

وذلك قبل السفر إلى معسكر صربيا يوم الخميس المقبل والذي يستمر لغاية الثاني من أغسطس المقبل، وسيتضمن المعسكر 4 تجارب تجهز «الإعصار» للموسم الجديد الذي يعود فيه إلى دوري الخليج العربي بعد هبوطه موسماً لدوري الدرجة الأولى.

وشارك اللاعب البرتغالي ريكاردو فالينتي في التدريبات بعد التوقيع معه رسمياً مساء أول من أمس بحضور علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي للنادي مشرف الفريق الأول، قادماً من نادي بارتيميو البرتغالي.

عمل متواصل

وأكد ناصر حسن الفلاسي مدير الفريق، أن العمل متواصل قبل السفر إلى معسكر صربيا، حيث تم فتح باب التجربة لمدة يومين أمام نحو 12 لاعباً من الفئات الخاصة من المواليد والمقيمين بناء على توصية المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، مشيراً إلى أن اللاعب النيجيري فيكتور نوانيري سيكون ضمن بعثة الفريق المغادرة إلى صربيا والتي ستضم من 25 إلى 28 لاعباً.

وأضاف الفلاسي لـ«البيان الرياضي»، إنه بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي كلايتون سانتوس ولاعب الجناح البرتغالي ريكاردو فالينتي، تتجه الأنظار نحو المحترف الأجنبي الثالث الذي سيكون مهاجما صريحا، مشيراً إلى أن الأسماء المرشحة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأحد اللاعبين المرشحين يلعب في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حالياً.

واستطرد: الأجنبي الثالث سيلتحق بالفريق خلال فترة المعسكر الخارجي نظراً لضيق الوقت، ونأمل أن يكون اللاعب الجديد إضافة ويخدم الفريق، ونحن لا تهمنا الأسماء بحجم العطاء، أما المحترف الأجنبي فلن نستعجل في التعاقد معه .

والذي ستتم المفاضلة على مركزه بين لاعب وسط مدافع أو صانع ألعاب، وذلك وفق رؤية الجهاز الفني التي ستتحدد في فترة المعسكر قريباً. وكشف الفلاسي عن التوقيع في الساعات المقبلة مع لاعبين سينضمان إلى صفوف الفريق بنظام الإعارة قادمين من أندية محلية، مشيراً إلى أن الفريق سيركن للراحة الأربعاء المقبل قبل السفر يوم الخميس إلى صربيا.