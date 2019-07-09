إدارة الشارقة تناقش تحضيرات الموسم الجديد

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

عقد اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، اجتماعاً أخيراً بمجلس شركة نادي الشارقة لكرة القدم بقيادة محسن مصبح، وبحضور جمعة بن هندي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وناصر سعيد بن عفصان، عضو مجلس الإدارة، المدير المالي للنادي.

وعبيد سعيد الشامسي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس المكتب القانوني، رئيس لجنة الاحتراف والتعاقدات بشركة كرة القدم، والدكتور جمال صالح رئيس اللجنة الفنية والكابتن عبد العزيز العنبري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم استمع فيه إلى تحضيرات الشركة للموسم الرياضي الجديد.

وقدم من خلال الاجتماع محسن مصبح رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم شروحات وافية لجميع التفاصيل المتعلقة بعمل اللجان التابعة للشركة خلال الفترة الماضية، وهي، اللجنة الفنية ولجنة الاحتراف والتعاقدات واللجنة المالية.

حيث رفع رؤساء هذه اللجان توصيات ورؤى فنية لرئيس الشركة حول أداء واستعدادات شركة كرة القدم للاستحقاقات المقبلة، مع عرض آخر المستجدات في ملف سير تحضيرات شركة كرة القدم للموسم الجديد على رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

استراتيجيات

كما استعرض الحضور مرئيات وتصورات اللجنة الفنية المقدمة من الدكتور جمال صالح رئيس اللجنة، وعبدالعزيز العنبري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والتي شملت تقييماً للجوانب الفنية واحتياجات ومتطلبات الفريق الأول خلال الموسم المقبل. كما تم مناقشة مخرجات عمل لجنة الاحتراف والتعاقدات وما وصلت إليه من نتائج تخص المفاوضات والصفقات الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي.

شكر وتقدير

ووجه محسن مصبح الشكر والتقدير إلى سالم الشامسي وإلى الإدارة العليا للنادي على ما يقدمونه من دعم ومتابعة لشركة كرة القدم، وأضاف: أمامنا تحديات كبيرة الموسم المقبل، خاصة ونحن ندخل الموسم الجديد كأبطال للدوري ولدينا استحقاقات خارجية مهمة، مما يضع علينا مسؤولية كبيرة في تقديم أقصى ما لدينا للحفاظ على الصورة المتميزة التي رسمها النادي في أذهان عشاقه وفي الوسط الرياضي عموماً».