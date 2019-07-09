الوحدة يواجه فينلو الهولندي في ثالث تجاربه الودية اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مساء اليوم الثلاثاء مع فريق فينلو الهولندي في التجربة الودية الثالثة، التي يخوضها العنابي خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا ويستمر حتى 20 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد.

وسيواصل المدير الفني للوحدة الهولندي موريس شتاين الدفع بأغلب العناصر ضمن قائمة الفريق في المعسكر الخارجي لزيادة معدلات التفاهم والانسجام بين اللاعبين والتعرف على مدى نجاح التدريبات التي خاضها الفريق منذ بداية المعسكر الذي انطلق في 25 يونيو الماضي، إذ يسعى شتاين إلى الوصول باللاعبين لأفضل المستويات الفنية والبدنية خاصة وأن الوحدة يستهل موسمه مبكراً بمواجهة النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

وكان الوحدة قد فاز في أولى تجاربه الودية في المعسكر على فريق أكاديمية جلوبال الهولندي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أحمد علي وأحمد راشد وتيجالي، وفي المباراة الودية الثانية تعادل الوحدة سلبياً مع فريق توينتي أحد الأندية الصاعدة إلى الدوري الهولندي الممتاز في الموسم المقبل في مباراة شارك فيها البرازيلي ليوناردو في الشوط الثاني بعدما كان قد انضم للمعسكر الأسبوع الماضي.

ويسعى الجهازان الإداري والفني بالوحدة إلى خوض مباراتين وديتين إضافيتين، إذ تجرى الترتيبات من أجل الاتفاق على تلك الوديتين وتحديد أطرافهما ومواعيدهما لاحقاً من أجل ختام المعسكر بصورة جيدة.